Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı; Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma... Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı; Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı; Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir Kaynak: DHA