Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı; Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma...
Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı; Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir.
13.08.2020 20:46 | Son Güncelleme: 13.08.2020 22:01
Milli Savunma Bakanlığı; Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir
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Kaynak: DHA