Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bugüne kadar 107 teröristin etkisiz hale...
Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bugüne kadar 107 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
21.08.2020 11:37 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:55
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bugüne kadar 107 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. - ANKARA
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Kaynak: İHA