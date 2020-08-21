Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bugüne kadar 107 teröristin etkisiz hale... Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bugüne kadar 107 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bugüne kadar 107 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. - ANKARA Kaynak: İHA