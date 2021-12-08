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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, NEXUS ACE görevinden görüntüleri paylaştı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, NEXUS ACE görevinden görüntüleri paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların icra ettiği NEXUS ACE görevinden görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların icra ettiği NEXUS ACE görevinden görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NEXUS ACE; muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir. NATO usullerine göre eğitim uçuşu planlanır ve görevler esnasında hem Türk hava sahası hem de Ege, Akdeniz ve Karadeniz uluslararası hava sahaları kullanılarak uçuşlar yapılır" denildi.

Paylaşımda Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların icra ettiği NEXUS ACE'nin görüntüleri de yer aldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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