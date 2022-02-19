Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. - Haberler
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA, Barış Gündoğan - Güncel
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güncel, Haberler

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