Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA, Barış Gündoğan - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA / Barış Gündoğan - Güncel