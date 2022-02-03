MSB: Cezalandırma atışlarında 34 terörist etkisiz hale getirildi (2)

FIRAT, MALATYA (DHA) - 'TOPLAM 43 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak ve Suriye'nin kuzeyinde, teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak'taki barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve sözde eğitim kamplarına yönelik gerçekleştirilen 'Kış Kartalı Harekatı', terör örgütü PKK/YPG'de çözülmeyi hızlandırdı. Çöküşün önüne geçmek için masum insanlara yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK/YPG, bunun bir örneği El Bab'ta gerçekleştirdi. 9 masum kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı bombalı saldırı sonrasında teröristler Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerine de taciz ateşi açtı. Saldırıların ardından verilen karşılık sonucu Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık kaynakları, şehitlerin kanlarını hiçbir zaman yerde bırakmadıklarını, her saldırının hesabını sorduklarını, sormaya da devam edeceklerini vurguladı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel