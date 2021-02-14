Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Pençe Kartal-2 Harekatı) Operasyon tamamlandı. Kara ve hava unsurlarımız üslerine, kışlalarına güvenle döndü."
14.02.2021 01:55 | Son Güncelleme: 14.02.2021 01:58
Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Pençe Kartal-2 Harekatı) Operasyon tamamlandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Pençe Kartal-2 Harekatı) Operasyon tamamlandı. Kara ve hava unsurlarımız üslerine, kışlalarına güvenle döndü."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer