Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Pençe Kartal-2 Harekatı) Operasyon tamamlandı. Kara ve hava unsurlarımız üslerine, kışlalarına güvenle döndü."
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Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Pençe Kartal-2 Harekatı) Operasyon tamamlandı. Kara ve hava unsurlarımız üslerine, kışlalarına güvenle döndü."

14.02.2021 01:55 | Son Güncelleme: 14.02.2021 01:58
Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Pençe Kartal-2 Harekatı) Operasyon tamamlandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Pençe Kartal-2 Harekatı) Operasyon tamamlandı. Kara ve hava unsurlarımız üslerine, kışlalarına güvenle döndü."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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