Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve...
Son dakika politika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri, Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen üçlü toplantıda bir araya geldi.
20.07.2020 12:34 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:53
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri, Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen üçlü toplantıda bir araya geldi. - ANKARA
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Kaynak: İHA