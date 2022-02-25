Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. - Haberler
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma güvenlik konuları ele alındı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Hulusi Akar, Ben Wallace, England, Milli, Politika, Haberler

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