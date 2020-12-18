Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Dörtlü toplantıda daha teferruatlı bir şekilde iki ülke yararına neler yapabileceğimizi konuştuk ve önemli...
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Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Dörtlü toplantıda daha teferruatlı bir şekilde iki ülke yararına neler yapabileceğimizi konuştuk ve önemli...

18.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:59
Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

Son dakika politika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Dörtlü toplantıda daha teferruatlı bir şekilde iki ülke yararına neler yapabileceğimizi konuştuk ve önemli kararlar aldık.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Dörtlü toplantıda daha teferruatlı bir şekilde iki ülke yararına neler yapabileceğimizi konuştuk ve önemli kararlar aldık." - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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