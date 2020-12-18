Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Dörtlü toplantıda daha teferruatlı bir şekilde iki ülke yararına neler yapabileceğimizi konuştuk ve önemli...

Son dakika politika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Dörtlü toplantıda daha teferruatlı bir şekilde iki ülke yararına neler yapabileceğimizi konuştuk ve önemli kararlar aldık.