Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Dörtlü toplantıda daha teferruatlı bir şekilde iki ülke yararına neler yapabileceğimizi konuştuk ve önemli...
18.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:59
Son dakika politika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Dörtlü toplantıda daha teferruatlı bir şekilde iki ülke yararına neler yapabileceğimizi konuştuk ve önemli kararlar aldık.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Dörtlü toplantıda daha teferruatlı bir şekilde iki ülke yararına neler yapabileceğimizi konuştuk ve önemli kararlar aldık." - KİEV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı