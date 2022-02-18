Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede "Diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesi ve bu şekilde...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede "Diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesi ve bu şekilde çözüme gidilmesi hepimizin ortak dileği. Bizim için hem Gürcistan'ın hem de Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği önemli" dedi. - BRÜKSEL

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