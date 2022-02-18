Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede "Diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesi ve bu şekilde... - Haberler
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede "Diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesi ve bu şekilde...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede "Diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesi ve bu şekilde çözüme gidilmesi hepimizin ortak dileği. Bizim için hem Gürcistan'ın hem de Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği önemli" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede "Diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesi ve bu şekilde çözüme gidilmesi hepimizin ortak dileği. Bizim için hem Gürcistan'ın hem de Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği önemli" dedi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı - Politika

Hulusi Akar, Brüksel, Milli, Türk, Politika, Haberler

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