Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin, "Uluslararası hukuka aykırı, yanlış yapılmıştır" dedi.
24.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 24.11.2020 15:47
Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin, "Uluslararası hukuka aykırı, yanlış yapılmıştır" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin, "Uluslararası hukuka aykırı, yanlış yapılmıştır" dedi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı