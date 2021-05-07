Bakan Akar, Türkiye-ABD İş Konseyi Yürütme Kurulu toplantısına katıldı
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Bakan Akar, Türkiye-ABD İş Konseyi Yürütme Kurulu toplantısına katıldı

Bakan Akar, Türkiye-ABD İş Konseyi Yürütme Kurulu toplantısına katıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle Türkiye-ABD İş Konseyi Yürütme Kurulu toplantısına katıldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle Türkiye-ABD İş Konseyi Yürütme Kurulu toplantısına katıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Akar, video telekonferans yöntemiyle Türkiye-ABD İş Konseyi Yürütme Kurulu toplantısına katıldı. Bakan Akar, toplantıda, Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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