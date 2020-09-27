Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar: "Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler göstermektedir ki modern...
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Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar: "Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler göstermektedir ki modern...

27.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 27.09.2020 00:58
Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar:

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Akar: "Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler göstermektedir ki modern bir deniz gücüne sahip olmak ülkemiz için hayati önemi haizdir.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler göstermektedir ki modern bir deniz gücüne sahip olmak ülkemiz için hayati önemi haizdir. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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