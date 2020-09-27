Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar: "Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler göstermektedir ki modern...

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Akar: "Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler göstermektedir ki modern bir deniz gücüne sahip olmak ülkemiz için hayati önemi haizdir.