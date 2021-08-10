Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli ziyaret
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli ziyaret

Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a gitti. Ülkede üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi planlanan Akar'ın gündeminde iki ülke arasındaki askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanlarındaki iş birliğinin yanı sıra Afganistan'daki gelişmelerin de olması bekleniyor.

Bakan Akar, sabah saatlerinde, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti.

Pakistan'da Savunma Bakanı Pervez Khattak, Savunma ve Üretim Bakanı Zobaida Jalal ve Kara Kuvvetleri Komutanı Qamar Javed Bajwa ile bir araya gelmesi beklenen Akar'ın görüşmelerde iki ülke arasındaki askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki iş birliği konularını ele alacağı belirtildi.

Bununla birlikte Afganistan'daki son gelişmelerin ardından bölgesel konuların da görüşmelerin bir diğer gündem maddesi olması bekleniyor. - ANKARA

Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli ziyaret
Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli ziyaret
Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli ziyaret
Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli ziyaret
Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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