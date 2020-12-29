Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: "Ortak Merkez'in inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general, 35 subayımız derhal göreve başlayacak."
29.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:46
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar: "Ortak Merkez'in inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general, 35 subayımız derhal göreve başlayacak.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Ortak Merkez'in inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general, 35 subayımız derhal göreve başlayacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer