Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: "Ortak Merkez'in inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general, 35 subayımız derhal göreve başlayacak."
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: "Ortak Merkez'in inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general, 35 subayımız derhal göreve başlayacak."

29.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:46
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar:

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar: "Ortak Merkez'in inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general, 35 subayımız derhal göreve başlayacak.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Ortak Merkez'in inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general, 35 subayımız derhal göreve başlayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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