Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar ile Afganistan Savunma Bakanı Mohammadi arasındaki telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Hamid Karzai Uluslararası...
Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanı Akar ile Afganistan Savunma Bakanı Mohammadi arasındaki telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Akar ile Afganistan Savunma Bakanı Mohammadi arasındaki telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği ele alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer