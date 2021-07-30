Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar ile Afganistan Savunma Bakanı Mohammadi arasındaki telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Hamid Karzai Uluslararası...
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Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar ile Afganistan Savunma Bakanı Mohammadi arasındaki telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Hamid Karzai Uluslararası...

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar ile Afganistan Savunma Bakanı Mohammadi arasındaki telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Hamid Karzai Uluslararası...
Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanı Akar ile Afganistan Savunma Bakanı Mohammadi arasındaki telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Akar ile Afganistan Savunma Bakanı Mohammadi arasındaki telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar ile Afganistan Savunma Bakanı Mohammadi arasındaki telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Hamid Karzai Uluslararası... - Haberler
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