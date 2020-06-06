Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, Harekat Merkezi'nde konuştu Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'nde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'nde konuştu.

Bakan Akar "Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz. Bunun için bize düşen neyse yapmaya devam edeceğiz"

Akar: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta da son derece azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz.

Akar: "Yeni celplerle gelecek yaklaşık 100 bin gencimize test yaptık. Terhisler sıkıntısız tamamlandı, celpler için de hassasiyet gösteriyoruz"

Kaynak: AA