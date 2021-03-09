Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar 'Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Akar 'Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi.