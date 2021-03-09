Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar 'Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar 'Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi

09.03.2021 18:28 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:36

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Akar 'Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanı Akar 'Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar 'Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar 'Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar 'Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar 'Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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