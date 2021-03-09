Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar 'Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi
09.03.2021 18:28 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:36
Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Akar 'Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanı Akar 'Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı