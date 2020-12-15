Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar"Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır.

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Akar"Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır.

Milli Savunma Bakanı Akar"Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır. Ancak ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı