Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanları ile görüşmesinde terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaştı
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanları ile görüşmesinde terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaştı

Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katıldığı toplantıdan görüntüler Birlik komutanları ile video konferans görüşmeleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanları ile görüşmesinde terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaştı: "(Pençe-Şimşek...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katıldığı toplantıdan görüntüler

Birlik komutanları ile video konferans görüşmeleri

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanları ile görüşmesinde terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaştı:

"(Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları) Şu ana kadar yapılan çalışmalarda, 113 terörist etkisiz hale getirildi. Bununla birlikte 107 mağara ve sığınak tahrip edildi"

"1 Ocak'tan bugüne kadar 1070 terörist etkisiz hale getirildi"

"Hudutlardaki arkadaşlarımızın büyük başarısıyla 1 Ocak'tan itibaren toplam 58 bin 690 kişi yakalandı"

"131 bin 284 kişinin hudutlarımızdan geçmesi engellendi. Bunlarla birlikte 55'i PKK/YPG/PYD, 43'ü ise FETÖ olmak üzere toplam 122 terörist de ele geçirildi"

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanları ile görüşmesinde terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaştı
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanları ile görüşmesinde terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaştı
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanları ile görüşmesinde terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaştı
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanları ile görüşmesinde terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanları ile görüşmesinde terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaştı Açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanları ile görüşmesinde terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaştı Açıklaması
Akar: 'Hudut kartallarımız görevlerini kahramanca yerine getirmeye devam ediyor. 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızda toplam 58 bin 690 kişi yakalandı.'
Akar: "Hudut kartallarımız görevlerini kahramanca yerine getirmeye devam ediyor. 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızda toplam 58 bin 690 kişi yakalandı."
Milli Savunma Bakanı Akar: (Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları) Şu ana kadar 113 terörist etkisiz hale getirildi, 107 mağara ve sığınak...
Milli Savunma Bakanı Akar: (Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları) Şu ana kadar 113 terörist etkisiz hale getirildi, 107 mağara ve sığınak...
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanları ile görüşmesinde terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaştı - Haberler
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