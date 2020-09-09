Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Alman mevkidaşı ile görüştü
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Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Alman mevkidaşı ile görüştü

Son dakika politika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Alman mevkidaşı ile görüştü
09.09.2020 19:46 | Son Güncelleme: 09.09.2020 19:50

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Bakan Akar, Alman mevkidaşına, "Türkiye'nin çözümsüzlükten değil, sorunların diyalogla çözümünden yana olduğu, Diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği, Bunlarla birlikte Türkiye'nin haklı ve kararlı olduğu, hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceği ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını savunmaya devam edeceği" ifadelerini aktardı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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