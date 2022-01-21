Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar: "(Afrin'deki terör saldırısı) Bu alçak saldırıdan sonra ilgili birlik komutanlıkları karşı operasyonları başlattı. - Haberler
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Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar: "(Afrin'deki terör saldırısı) Bu alçak saldırıdan sonra ilgili birlik komutanlıkları karşı operasyonları başlattı.

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Afrin'deki terör saldırısı) Bu alçak saldırıdan sonra ilgili birlik komutanlıkları karşı operasyonları başlattı.

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Afrin'deki terör saldırısı) Bu alçak saldırıdan sonra ilgili birlik komutanlıkları karşı operasyonları başlattı. Bilinen hedefleri yoğun şekilde ateş altına alarak şu ana kadar 18 teröristi etkisiz hale getirdiler. Operasyonlarımız devam ediyor, önümüzdeki saatlerde bu sayının artmasını bekliyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Terör, Milli, Politika, Haber

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