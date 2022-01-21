Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar: "(Afrin'deki terör saldırısı) Bu alçak saldırıdan sonra ilgili birlik komutanlıkları karşı operasyonları başlattı.

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Afrin'deki terör saldırısı) Bu alçak saldırıdan sonra ilgili birlik komutanlıkları karşı operasyonları başlattı.

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Afrin'deki terör saldırısı) Bu alçak saldırıdan sonra ilgili birlik komutanlıkları karşı operasyonları başlattı. Bilinen hedefleri yoğun şekilde ateş altına alarak şu ana kadar 18 teröristi etkisiz hale getirdiler. Operasyonlarımız devam ediyor, önümüzdeki saatlerde bu sayının artmasını bekliyoruz." - ANKARA

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