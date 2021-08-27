Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
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Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Afganistan'da gelinen son durumun ele alındığı görüşmede her iki taraf, tahliyelerdeki iş birliği konusundaki memnuniyeti dile getirdi.

Akar görüşmede ayrıca Afganistan'daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için Austin'e taziyelerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan'daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için ABD Savunma Bakanı Austin'e taziyelerini iletti.
Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan'daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için ABD Savunma Bakanı Austin'e taziyelerini iletti.
Bakan Akar, ABD'li meslektaşı Austin ile telefonda görüştü.
Bakan Akar, ABD'li meslektaşı Austin ile telefonda görüştü.
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