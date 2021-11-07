Son dakika haberleri | Bakan Akar ve komutanlar İran sınır hattında (2)

'TERÖRÜ BİTİRMEKTE KARARLIYIZ'

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki 'sancak tevdi töreni'ne katıldı. Törende konuşan Akar, Mehmetçik'in 84 milyonun rahatını, huzurunu sağlamak, güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için karada, denizde, havada kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin cumhuriyet tarihinin en yoğun ve kapsamlı operasyonlarını ve tatbikatlarını icra ettiğini vurgulayan Akar, "Terörle mücadelemiz devam ediyor. Komandolarımız teröristlerin peşinde. Bu faaliyetlerin yanı sıra aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin de haklı davalarında onların yanında olmaya devam ediyoruz. Terörle mücadele artan tempo ve taarruzi bir anlayışla devam ediyor. 24 Temmuz 2015'ten itibaren başlatılan operasyonun devamında, bugüne kadar Mehmetçik'in etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 32 bin 859 oldu. 1 Ocak'tan itibaren de yapılan operasyonlarda toplam 2 bin 384 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler 2 gece aynı yerde yatamıyor, daima Mehmetçik'in nefesini enselerinde hissediyor. Artık kaçacak yerlerinin olmadığını teröristlerin ele başları da ifade etmeye başladı. Terörü bitirmekte kararlıyız. 40 seneden beri ülkemizin ve milletimizin başına musallat olan bu beladan asil milletimizi kurtarmakta azimliyiz, kararlıyız" dedi.

DHA-Genel - Türkiye-Ankara - ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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