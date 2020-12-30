Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Akar: "24 Temmuz 2015'te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı...

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanı Akar: "24 Temmuz 2015'te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu.