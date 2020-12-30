Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Akar: "24 Temmuz 2015'te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı...
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Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Akar: "24 Temmuz 2015'te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı...

30.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:05
Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Akar:

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanı Akar: "24 Temmuz 2015'te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu.

Milli Savunma Bakanı Akar: "24 Temmuz 2015'te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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