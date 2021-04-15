Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, şehit cenazesine katılmak için Malatya'da Açıklaması
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, şehit cenazesine katılmak için Malatya'da Açıklaması

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, şehit cenazesine katılmak için Malatya'da Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Irak'ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine yönelik saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay'ın cenaze törenine katılmak üzere geldiği Malatya'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var
Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Irak'ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine yönelik saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay'ın cenaze törenine katılmak üzere geldiği Malatya'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Alpay, ramazan ayının İslam alemine, Türk milletine, ülkeye huzur, sağlık ve esenlikler getirmesi ve barışa vesile olması temennisinde bulundu. Alpay, şunları kaydetti:

"Türkiye bulunduğu coğrafya, konumu itibarıyla tarihi müktesebatı, sorumlulukları olağanüstü tehditlerle karşı karşıya kalan büyük bir devlet, büyük bir ülke. Elbette gönülden hiç şehit vermeyelim duygusu geçiyor ama Türkiye'nin baş başa kaldığı tehditler, güvenlikle ilgili problemler, Türkiye'nin inisiyatif alması ile birlikte karşı karşıya kaldığı sorunları da beraberinde getiriyor. Şehidimize Rabb'imden rahmet niyaz ediyorum. Aziz milletimize, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah onlardan razı olsun, onların makamları belli zaten. Bu milletin yüzünün gülmesi için, yeniden başka acılar yaşamaması için ramazan hürmetine dua vaktinde olduğumuzu ifade ediyorum. Bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne hayatını bu devlet, millet ve bayrak için veren bütün şehitlerimize Rabb'im rahmet etsin. Onlardan razı olsun, mekanları cennet olsun. İnşallah bizler de onların açtığı bu istikamette, bu ülkeyi daha büyük hedeflere ulaştırmak için gayret ve çaba içerisinde olacağız"

Gürkan da ziyareti için Alpay'a teşekkür ederek, şehit Hacı Halil Kızılay'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, şehit cenazesine katılmak için Malatya'da Açıklaması
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, şehit cenazesine katılmak için Malatya'da Açıklaması
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, şehit cenazesine katılmak için Malatya'da Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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