Son dakika! Milli satranççı Can Durak ve Özgür Şahin FM unvanı almaya hak kazandı
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Son dakika! Milli satranççı Can Durak ve Özgür Şahin FM unvanı almaya hak kazandı

Son dakika! Milli satranççı Can Durak ve Özgür Şahin FM unvanı almaya hak kazandı
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Milli satranççılar Can Durak ve Özgür Şahin, Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından verilen FIDE Ustası (FM) unvanını almaya hak kazandı.

Milli satranççılar Can Durak ve Özgür Şahin, Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından verilen FIDE Ustası (FM) unvanını almaya hak kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'da düzenlenen 3. Rujna Zora IM Turnuvası'nda ilk altı tur sonunda 4 puan toplayan genç satrançcı Can Durak, 62 ELO puanı elde etti.

Öte yandan, 16-22 Nisan tarihlerinde Karadağ'da gerçekleştirilen Vladimir Bato Kontic Turnuvası'nda mücadele eden Özgün Şahin ise 7 tur sonunda +24.4 ELO puanı kazandı.

Her iki sporcu da turnuvalarda elde ettikleri 2 bin 300 ELO puanı ile barajı geçerek FM unvanını almaya hak kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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