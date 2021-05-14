Son dakika: Milli pentatlet İlke Özyüksel, Tokyo Olimpiyatları için puanını 122'ye çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika: Milli pentatlet İlke Özyüksel, Tokyo Olimpiyatları için puanını 122'ye çıkardı

Son dakika: Milli pentatlet İlke Özyüksel, Tokyo Olimpiyatları için puanını 122'ye çıkardı
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre Milli pentatlet İlke Özyüksel, UIMP Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde topladığı 32 puanla Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak için puanını 122'ye yükseltti.

Milli pentatlet İlke Özyüksel, UIMP Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde topladığı 32 puanla Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak için puanını 122'ye yükseltti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan'da düzenlenen organizasyona katılan İlke'nin final müsabakalarını 1322 puanla 22. sırada tamamladığı ifade edildi.

İlke'nin böylelikle Tokyo için puanını 122'ye yükselttiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Pınar Altuğ Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Milli pentatlet İlke Özyüksel, Tokyo Olimpiyatları için puanını 122'ye çıkardı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 22:28:17. #1.14#

title