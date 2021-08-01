Milli okçu Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğu geleneksel okçuların çıtasını yukarıya çekti
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Milli okçu Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğu geleneksel okçuların çıtasını yukarıya çekti

Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'un şampiyonluğunun geleneksel okçuluğu mutlu ettiğini söyledi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'un şampiyonluğunun geleneksel okçuluğu mutlu ettiğini söyledi.

Bursa Atıcılar Olimpik Atletizm Stadyumu'nda gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Şampiyonasının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Toksöz, milli okçu Mete Gazoz'u elde ettiği başarıdan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Olimpiyatlarda Türkiye adına altın madalya kazanılan 7. branş olan okçuluğun Türkiye'de gelişmesi için hizmetlerini sürdürdüklerini vurgulayan Toksöz, şunları kaydetti:

"Türk okçuluğunda Mete Gazoz kardeşimiz, sporcumuz olimpiyat tarihinde ülkemize ilk altın madalyayı getirdi. Bu da sporcularımızı, bizleri ayrı bir mutlu etti. Bizleri ayrı bir hırsa sürükledi. Bundan sonra inşallah Türk okçuluğunun çıtası çok yukarılarda. Bizler de Türk okçuluğu ailesi olarak geleneksel Türk okçuluğu kategorisinde inşallah başarılı sporcularımızı yetiştirme adına elimizden gelen gayreti kulüplerimizle birlikte devam ettireceğiz. Bu süreçte de zaten müsabakalarımızı yoğun bir şekilde yaparak, sporcularımızı diri tutarak Türk okçuluğunu dünyada hak ettiği en iyi yere çıkarmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"Kovid-19 salgını el verdiği müddetçe müsabakalarımızı yapacağız"

Cengiz Toksöz, geleneksel Türk okçuluğunun olimpik bir branş olmadığını ancak diğer ülkelerle düzenlenecek şampiyona ve etkinliklerle bu dalı uluslararası seviyeye taşımak istediklerini vurguladı.

Şimdilik müsabakalarını Türkiye'de gerçekleştirdiklerine değinen Toksöz, şöyle devam etti:

"Tabi özellikle Türki cumhuriyetlerde ilk etapta yapılabilecek olan gayri resmi müsabakalarımızda da onlarla bir araya gelerek Türk okçuluğunun bu anlamda üstlendiği ağabey rolünü hep birlikte icra ederek, müsabakalarda festivallerde buluşmak için federasyon olarak hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirmek için adımları inşallah atacağız önümüzdeki süreçlerde. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını el verdiği müddetçe müsabakalarımızı yapacağız."

"Sporcularımızı daha fazla çalışmaya sevk edecek organizasyon yapacağız"

Toksöz, Konya'da 9-18 Ağustos 2022'de yapılacak olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın Türk okçuluğunu temsil etme adına federasyonun ilk müsabakası olacağını bildirdi.

Sporcuları ve kulüplerin milli takıma girmek için çok büyük çaba sarf edeceğini anlatan Toksöz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu anlamda da bizi kamçılayan sporcularımızı daha fazla çalışmaya sevk edecek bir organizasyonu en kısa vadede yapacağız. Bu yaz yapılacak olan bir Etnospor Kültür Festivali var ama sonrasında da 2022'de İslami Dayanışma Oyunları federasyonun belki de ilk uluslararası müsabakaları olacak. 2022'de yapılacak bu İslami oyunların öncesinde, yani 2022 başlarında veya ilk yarısında yapılacak müsabakalarda oluşacak sıralamalara göre, oyunların alacağı kota sayısı belirlendikten sonra, ülke genelinde yaptığımız müsabakalardan sonra milli takıma dahil olacak sporcularımızı belirleyeceğiz."

Milli okçu Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğu geleneksel okçuların çıtasını yukarıya çekti
Milli okçu Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğu geleneksel okçuların çıtasını yukarıya çekti
Milli okçu Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğu geleneksel okçuların çıtasını yukarıya çekti
Milli okçu Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğu geleneksel okçuların çıtasını yukarıya çekti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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