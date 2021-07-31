Son Dakika | Milli okçu Mete Gazoz, erkekler bireysel mücadelesi yarı finalinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Brady Ellison'u 7-3 mağlup ederek yarı finale...
Son dakika haberler: Milli okçu Mete Gazoz, erkekler bireysel mücadelesi yarı finalinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Brady Ellison'u 7-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Milli okçu Mete Gazoz, erkekler bireysel mücadelesi yarı finalinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Brady Ellison'u 7-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı