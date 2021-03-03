Son dakika! Milli Mücadele Kahramanı Hüseyin Avni Alparslan'ın kabrinin yer aldığı şehitlik 30 Ağustos'ta tamamlanacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Ankara'nın Haymana ilçesinde yapılacak olan ve içerisinde Milli Mücadele Kahramanı Hüseyin Avni Alparslan'ın mezarının yer alacağı "Haymana Merkez Şehitlik ve Tören Alanı"nın 30 Ağustos'ta tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Ankara'nın Haymana ilçesinde yapılacak olan ve içerisinde Milli Mücadele Kahramanı Hüseyin Avni Alparslan'ın mezarının yer alacağı "Haymana Merkez Şehitlik ve Tören Alanı"nın 30 Ağustos'ta tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun'un yetiştirdiği Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından 42. Gönüllü Alay Komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'ın, Haymana'da yer alan mezarının çevresinin şehitlik ve tören alanı olarak düzenlenmesine ilişkin projenin ihalesinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmanın hızlı bir şekilde tamamlanmasının planlandığını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Vefa borcumuzu yerine getirmek ve aziz hatırasını gelecek kuşaklara aktarmak için Hüseyin Avni Alparslan'nın mezarının bulunduğu Haymana Büyük Cami bahçesinin şehitlik olarak düzenlemesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanı ve Milli Parklar Genel Müdürü ile daha önce görüşmelerimiz olmuş, bu alana şehitlik yapılması ve 2021 yılında tamamlanması kararı alındığı müjdesini Giresunlu hemşehrilerimizle paylaşmıştım. Sürecin yakın takipçisi olarak yine yaptığımız görüşmeler neticesinde çalışmalar hızlandırılmış ve yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. Böylelikle daha önce planladığımız gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın coşkusunu yaşadığımız, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı olan bir günde, 30 Ağustos 2021 tarihinde, Haymana Merkez Şehitlik ve Tören Alanı'nın açılışını inşallah gerçekleştireceğiz."

Öztürk, şehitlerin aziz hatıralarına her zaman sahip çıkacaklarını vurgulayarak, "Onlar için ne yapsak azdır. Hüseyin Avni Alparslan gibi bir kahramanımız için böyle bir projenin hayata geçirilmesinin mutluluğunu yaşıyorum ve tüm şehitlerimizi, kahramanlarımızı bir kez daha şükranla ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin