Son Dakika | Milli judocular Kovid-19 testine girdi
Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da yarın kampa girecek milli judocular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testine girdi.
04.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:34
İstanbul'da yarın kampa girecek milli judocular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testine girdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, 31 Temmuz'a kadar kampa girecek olimpik milli takımının, belirlenen kriterler doğrultusunda tek tek test numunesini verdikleri belirtildi.
Test sonuçlarının çıkmasının ardından milli sporcuların, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Cebeci'deki tesislerinde antrenmanlara başlayacakları aktarıldı.
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Kaynak: AA