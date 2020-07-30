Son Dakika: Milli İstihbarat Teşkilatı, yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde Şırnak/Gabar kırsalında 4...
Son dakika güncel haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı, yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde Şırnak/Gabar kırsalında 4 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.
30.07.2020 18:01 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:56
Milli İstihbarat Teşkilatı, yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde Şırnak/Gabar kırsalında 4 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA