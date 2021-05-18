Son Dakika | Milli güreşçi Taha Akgül, Azdavay ilçesindeki vatandaşlarla çevrim içi söyleşide bir araya geldi
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Son Dakika | Milli güreşçi Taha Akgül, Azdavay ilçesindeki vatandaşlarla çevrim içi söyleşide bir araya geldi

Son Dakika | Milli güreşçi Taha Akgül, Azdavay ilçesindeki vatandaşlarla çevrim içi söyleşide bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Milli güreşçi Taha Akgül, Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki öğrenci, öğretmen ve vatandaşlarla çevrim içi söyleşide bir araya geldi.

Milli güreşçi Taha Akgül, Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki öğrenci, öğretmen ve vatandaşlarla çevrim içi söyleşide bir araya geldi.

Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği 8. altın madalyayla güreş tarihine geçen Taha Akgül, Azdavay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen çevrim içi söyleşiye katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda Akgül, başarı hikayesini anlattı.

Programa ilçede her kesimden birçok vatandaş ile öğrenci ve öğretmen ilgi gösterdi.

Programın moderatörü Azdavay Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İsa Işık, Taha Akgül'ün başarılarıyla herkesi gururlandırdığını kaydederek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Tepecik ve ekibi ile programa katılanlara teşekkür etti.

Son Dakika | Milli güreşçi Taha Akgül, Azdavay ilçesindeki vatandaşlarla çevrim içi söyleşide bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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Son Dakika | Milli güreşçi Taha Akgül, Azdavay ilçesindeki vatandaşlarla çevrim içi söyleşide bir araya geldi - Haberler Spor
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