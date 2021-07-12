Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim Merkezlerini güçlendiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim Merkezlerini güçlendiriyor

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim Merkezlerini güçlendiriyor
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Mesleki eğitimi güçlendirmek ve sorunları çözmek için çok sayıda düzenleme yapan, geleneksel çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi verilen Mesleki Eğitim Merkezleri mezunlarının istihdam oranlarının yüzde 88 gibi oldukça yüksek oranda gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu...

Mesleki eğitimi güçlendirmek ve sorunları çözmek için çok sayıda düzenleme yapan, geleneksel çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi verilen Mesleki Eğitim Merkezleri mezunlarının istihdam oranlarının yüzde 88 gibi oldukça yüksek oranda gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu merkezleri güçlendirmek için yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Bursa'da Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret eden MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, bu eğitim kurumlarının genç işsizliği azaltmak için önemli fırsatlar sunduğunu bildirdi.

Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıt olabilmek için ortaokul mezunu olmanın yeterli olduğunu, yaş sınırlaması bulunmadığını aktaran Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öğrenciler 4 yıl boyunca haftada bir gün okulda eğitim alırken, diğer günler işletmelerde beceri eğitimi alıyorlar. 4 yıl boyunca da asgari ücretin üçte biri kadar ücret aldıkları gibi iş ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyorlar. Mesleki Eğitim Merkezlerindeki öğrenci sayımızı artırmak istiyoruz. Bu amaçla kapsamlı bir çalışma programı hazırladık. Önümüzdeki eğitim öğretim yılı itibarıyla mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenci sayısını 250 binin üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Bu projenin pilot uygulamasını Bursa'da uygulamaya koyduk. Bursa'da mesleki eğitim merkezine devam eden öğrenci sayısı 3 bin civarında. Bu sayıyı 10 bine çıkartmayı hedefliyoruz. Bursa Valiliğimizin koordinasyonunda sektör temsilcileri, sanayi ve ticaret odalarımız ve paydaşlarımızla yoğun bir çalışmanın içerisine giriyoruz."

Bursa'daki çalışmaya desteklerinden dolayı Vali Yakup Canpolat, milletvekilleri, belediye başkanları, oda başkanları, hayırseverler, paydaşlar ve sektör temsilcilerine teşekkür eden Özer, süreçleri başarıyla yürüten İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve çalışma arkadaşlarını kutladı.

Mesleki Eğitim Merkezi mezunları ilk kez lise diploması aldı

Özer, MEB'in Mesleki Eğitim Merkezlerini güçlendirmek için yaptığı düzenlemelerden birinin, bu merkezlerden mezun olanların lise diploması alabilmeleri için kurdukları yapı olduğunu vurguladı.

Bu sayede Mesleki Eğitim Merkezi mezunlarının lise diploması alabildiğini aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak geleneksel çıraklık, kalfalık, ustalık eğitiminin verildiği mesleki eğitim merkezlerinin kalite ve kapasitesinin artırılmasına büyük önem veriyoruz. Mesleki Eğitim Merkezlerindeki en temel sorunlardan biri, 4 yıllık eğitim sonunda mezunlar usta olabilmelerine rağmen lise diploması alamıyorlardı. Bu nedenle çok sayıda öğrenci, Mesleki Eğitim Merkezlerine gitmek istemiyordu. Bu sorunu çözmek için esnek bir yapı oluşturduk ve lise diplomasına erişim imkanı sağladık. Bu düzenlemeden sonra bir yılda Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıt yaptıran öğrenci sayısı yüzde 64 arttı.

Talep üzerine düzenlemeyi Mesleki Eğitim Merkezlerinden daha önce mezun olanları da kapsayacak şekilde genişlettik. 30 bine yakın daha önce mezun olmuş ustamız telafi programına başvurdu. Yaklaşık 20 bin usta, programı tamamlayarak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması alabildiler. Bursa'da da 433 ustamız ilk kez lise diploması aldı."

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim Merkezlerini güçlendiriyor
Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim Merkezlerini güçlendiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vahap Seçer Mustafa Şentop Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Sertab Erener Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Şaban Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim Merkezlerini güçlendiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 10:35:10. #1.14#

title