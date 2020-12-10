Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı, İş Bankası ve TEMA Vakfı'ndan Doğa Eğitim Programları

Milli Eğitim Bakanlığı, TEMA Vakfı iş birliği ve Türkiye İş Bankası desteği ile yürütülen Doğa Eğitim Programları, çocuklara ekolojik okuryazarlık konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2010 yılından beri yürütülen Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Programları, 2019 yılından itibaren İş Portföy TEMA Değişken Fon'dan elde edilen gelir ile uygulanıyor.

TEMA Vakfı'nın 2010 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle sürdürdüğü ve her yıl ulaşılan çocuk sayısının arttığı Doğa Eğitim Programları, 2019 yılından itibaren, yeni ismiyle 'İş Portföy TEMA Değişken Fon'da biriken tutar ile desteklenmeye başlandı.

Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Programları, Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında, 81 ilde, okul öncesi ve ilkokul seviyesinde 167 binden fazla çocuğun katılımıyla uygulandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'yi etkisi altına almaya başlamasıyla koruma ve kontrol tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimlere Mart 2020 tarihinde ara verilirken, uzaktan eğitim kapsamında EBA TV'de ve sosyal medya platformlarında dijital eğitim içerikleri yayınlandı.

Çocuklar erken yaşta doğayla olumlu bağlar kuruyor

Açıklamaya göre, çocukların küçük yaşlardan itibaren, fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimi için ihtiyaçları olan açık havada vakit geçirmeyi ve doğayla bağ kurmalarını destekleyen Doğa Eğitim Programları, doğada daha çok zaman geçirmelerini, gözlem yapmalarını, merak duygusuyla doğayı keşfetmelerini sağlamak ve ekolojik okuryazarlık becerilerini güçlendirmek amacıyla tasarlandı.

Okul öncesi çocuklara verilen Minik TEMA ve ilkokul düzeyinde çocuklara verilen Yavru TEMA Eğitim Programları; toprak, su varlıkları, biyolojik çeşitlilik, ekosistem, hava, doğada gözlem, sürdürülebilir yaşam gibi konularda olabildiğince geniş bir kurguda hazırlandı.

Eğitim programları kapsamında; öğretmen rehberi, üç farklı eğitici poster, gözlem kutusu, doğa gözlem çarkı gibi eğitim içeriğini destekleyen materyaller öğretmenlere ulaştırılıyor. Ayrıca her iki düzeydeki çocuklar için "orman" ve "toprak" temalı iki animasyon çocuk filmi ve doğa temalı üç çocuk şarkısı da programlar kapsamında çocuklarla buluşturuluyor.

İş Portföy TEMA Değişken Fon hakkında

Açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası tarafından hayata geçirilen ve üretimin her aşamasında çevreye duyarlı şirketlere yatırım yapma hedefini benimseyen "Çevreye Yatırım Fonu", fon gelirinin bir kısmı ile çevre alanında bir sosyal sorumluluk projesine destek verme fikri ile yola çıktı. Türkiye'nin ilk çevre fonu olma özelliğini taşıyan Fon; tasarrufların, çevresel sorumluluk ilkeleriyle profesyonel olarak yönetildiği bir yatırım portföyü bünyesinde değerlendirilmesini hedefliyor.

İş Portföy TEMA Değişken Fon'da esnek yönetim stratejisi izleniyor. TL bazında reel getiri sağlamayı hedefleyen İş Portföy TEMA Değişken Fon, üretim sürecinin her aşamasında çevreye duyarlı olan şirketlere yatırım yapıyor. Söz konusu fonun yatırım yapacağı yurt içi ortaklık payları ve/veya özel sektör borçlanma araçları Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil olan ihraççılar arasından seçiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak