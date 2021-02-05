Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 14 Mart'ta yapılacak
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Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 14 Mart'ta yapılacak

05.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:29
Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 14 Mart'ta yapılacak

Son dakika haber... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2021 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (MEB-EKYS), 14 Mart'ta yapılacağını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2021 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (MEB-EKYS), 14 Mart'ta yapılacağını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar 5-11 Şubat'ta başvurularını, elektronik ortamda başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

Başvuruda Hayat Eve Sığar (HES) kodu isteneceğinden adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodu edinmeleri gerekecek.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine, Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin internet sitesindeki "2021-MEB-EKYS Kılavuzu"nda yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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