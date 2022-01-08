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Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınarak Bakan Yardımcılığı'na Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı. - ANKARA

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