Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak, yüz yüze...
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak, yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek"
12.08.2020 21:04 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:10
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak, yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek"
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Kaynak: İHA