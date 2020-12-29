Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak
29.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:25
Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak.
Bakan Selçuk, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten