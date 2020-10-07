Son dakika Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklaması: Okullar ne zaman açılıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Hangi sınıflar okula gidecek? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunarak yüz yüze eğitim içinm tarih verdi. 12 Ekim pazartesi okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? İşte, ayrıntılar...

Bakan Selçuk, kademeli olarak okulların açılacağını açıklamasının ardından 21 Eylül'de 1. sınıf ve okul öncesi öğrecileri yüz yüze eğitime geçti. Yüz yüze eğitimde 2. aşamaya geçildiğini ve liselerin de kademeli olarak okullara gidebileceğini bildirdi. Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül'ün ardından 12 Ekim'de de bazı sınıfların yüz yüze eğitim için okullarda olacağını açıkladı. Aşamalı eğitim olarak adlandırılan bu sistemde, koronavirüs riskinine karşı öğrencilerin belirli günlerde ve belli sınıflar dahilinde okula gitmesi kararlaştırılmıştı.

HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

Okullarda yüz yüze eğitime katılacak öğrenci ve sınıflar için Selçuk, ''Okullarımızda yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçiyoruz. İkinci aşamaya geçmeye hazırız. 2-3-4-8 ve 12. sınıflarımız da yüz yüze eğitime başlayacak.

12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar. Çocuklarımızın okulda kalış süresi kısaltılacak.'' ifadelerini kullandı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

Yüz yüze eğitimin zorunluğu konusunda da açıklamada bulunan Ziya Selçuk, ''Bu aşamada da isteyenler okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek. Velilerimizin sürecin iyi yönetildiğini gördüğünde rahatlayacağına eminim.'' dedi.