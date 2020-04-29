Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 10.30'da okulların ne zaman açılacağını açıklayacak Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk saat 10.30'da basın açıklaması gerçekleştirecek. Selçuk 30 Nisan'a kadar ertelenen okulların ne zaman açılacağına ilişkin açıklama yapacak.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından ilk alınan önlemlerin başında okulların kapatılması olmuştu. Öğrenciler EBA TV aracılığıyla eğitim-öğretimlerine uzaktan devam ederken okulların ne zaman açılacağı ise merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, saat 10:30'da okulların ne zaman açılacağı konusunda açıklama yapacak. 30 NİSAN'A ERTELENMİŞTİ Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Nisan'a kadar ertelenen ilkokul, ortaokul ve liselerde; eğitimin ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor.