Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı"nın açılışında öğretmenlere seslendi
08.02.2021 10:23 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:30
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi düzenlenecek Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı dolayısıyla EBA üzerinden meslektaşlarına seslendi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi düzenlenecek Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı dolayısıyla EBA üzerinden meslektaşlarına seslendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı