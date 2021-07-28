Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, üniversite tercihi yapacak öğrencilere liselerde destek verileceğini bildirdi

Son dakika gündem haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilere liselerde destek verileceğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilere liselerde destek verileceğini kaydetti.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından "Üniversite kapısını aralayan sevgili gençler" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Kendinizi gerçekleştireceğiniz, üreterek mutlu olacağınız mesleğin en doğru seçim olduğunu unutmayın. Liselerinizin kapısı tercih sürecinde destek için sizlere açık." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş