Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yola çıkacak velilere "hız sınırına uyalım" çağrısı
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yola çıkacak velilere "hız sınırına uyalım" çağrısı

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yola çıkacak velilere 'hız sınırına uyalım' çağrısı
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kurban Bayramı'nın bitimiyle eve dönüş trafiğinin yaşanacağını belirterek, trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kurban Bayramı'nın bitimiyle eve dönüş trafiğinin yaşanacağını belirterek, trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün ve yarın eve dönüş trafiği olacak. Okulun ilk günü çocuğunuzun yanında olabilmek, okul çıkışında bahçede bekleyebilmek, mezuniyet törenine katılabilmek ve hep birlikte olabilmek için lütfen hız sınırına uyalım, emniyet kemeri takalım, seyir halinde telefonla konuşmayalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yola çıkacak velilere "hız sınırına uyalım" çağrısı - Haberler
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