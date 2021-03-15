Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitimde öğrenci sayısı her hafta artıyor
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Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitimde öğrenci sayısı her hafta artıyor

15.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:55
Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitimde öğrenci sayısı her hafta artıyor

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimde okula gelen öğrenci sayısının her hafta arttığını söyledi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimde okula gelen öğrenci sayısının her hafta arttığını söyledi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüz yüze eğitimde 3'üncü haftadayız. Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor. Bununla birlikte salgın dolayısıyla hala yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum; Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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