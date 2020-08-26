Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Giresun'daki okulların durumuna ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Giresun'daki okulların durumuna ilişkin açıklama Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'daki selden etkilenen bakanlıklarına bağlı kurumlarda, İnşaat Emlak Dairesi ekiplerinin incelemelerini tamamladığını, bölgedeki okulların, yeni eğitim-öğretim yılının açılışına el birliğiyle hazır hale getirileceğini belirtti.

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Giresun'daki okulların durumuna ilişkin açıklama Açıklaması
26.08.2020 19:25 | Son Güncelleme: 26.08.2020 19:25

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'daki selden etkilenen bakanlıklarına bağlı kurumlarda, İnşaat Emlak Dairesi ekiplerinin incelemelerini tamamladığını, bölgedeki okulların, yeni eğitim-öğretim yılının açılışına el birliğiyle hazır hale getirileceğini belirtti.

Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Giresun'da yaşanan sel felaketinin yaralarının birlikte sarılacağını vurguladı.

"İnşaat Emlak Dairesi ekiplerimiz, afetten etkilenen kurumlarımızda incelemelerini tamamladı. El birliğiyle bölgedeki okullarımızı yeni eğitim-öğretim yılının açılışına hazır hale getiriyoruz." bilgisini paylaşan Selçuk, bilim insanlarından, uzmanlardan oluşan ekibin de felaketten etkilenen okulları hazırlamak için sahada incelemelerini sürdürdüğünü aktardı.

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Kaynak: AA

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