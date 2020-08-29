Son Dakika | Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin tamamını dikkate alarak riskleri... Bir son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin tamamını dikkate alarak riskleri elimine etmekle uğraşıyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin tamamını dikkate alarak riskleri elimine etmekle uğraşıyoruz." Kaynak: AA