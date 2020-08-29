Son Dakika | Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin tamamını dikkate alarak riskleri...
Bir son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin tamamını dikkate alarak riskleri elimine etmekle uğraşıyoruz.
29.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:21
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin tamamını dikkate alarak riskleri elimine etmekle uğraşıyoruz."
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Kaynak: AA