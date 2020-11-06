Son Dakika | Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşlarının kolaylaştırılması adına...
06.11.2020 18:03 | Son Güncelleme: 06.11.2020 18:07
Son dakika politika haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşlarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşlarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı