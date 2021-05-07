Son Dakika | Milli Eğitim Bakanı Selçuk "dijital ortamlarda şifre güvenliği" önerilerini ailelerle paylaştı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son Dakika | Milli Eğitim Bakanı Selçuk "dijital ortamlarda şifre güvenliği" önerilerini ailelerle paylaştı Açıklaması

Son Dakika | Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'dijital ortamlarda şifre güvenliği' önerilerini ailelerle paylaştı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dijital ortamlarda şifre güvenliğinin nasıl sağlanabileceğine ilişkin ailelere tavsiyelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dijital ortamlarda şifre güvenliğinin nasıl sağlanabileceğine ilişkin ailelere tavsiyelerde bulundu.

Selçuk, Dünya Şifre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı Telegram'dan yaptığı paylaşımda, evde geçirilen günlerde çocuklarla gerçekleştirilen sohbetler için bile neredeyse anlık mesajlaşma uygulamalarının kullanılır hale geldiğini belirtti.

Toplumun iyice dijitalleştiğini, kimilerinin cep telefonlarını adeta çocuklarıyla ortak kullandığını belirten Selçuk, "Dinlenip soluklanabilmek için onları saatlerce telefonla baş başa bırakanlarımız olduğunu biliyorum. Sizlerden ricam, ne olur dijital ortamlarda çocuklarımızı yalnız ve savunmasız bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

Dijital ortamlarda şifre güvenliğinin nasıl sağlanabileceğine ilişkin tavsiyelerin yer aldığı bir görsel de paylaşan Selçuk, ailelerin şifre güvenliği kuralını çocuklarıyla hassasiyetle uygulamasını istedi.

"Şifrelerinizi art niyetli kişilerin ulaşabileceği mecralara kaydetmeyin"

Çocukların bulunduğu dijital ortamlarda şifre güvenliğinin nasıl sağlanabileceğine ilişkin paylaşılan görselde, şu bilgiler yer aldı:

"Çocuklarınızın EBA, e-Okul gibi kullandığı uygulamaların şifrelerinin çok kısa olmamasına, şifrelerinin doğum tarihleri, ardışık rakam ve harflerden oluşmamasına özen gösterin. Çocuklarınızın sosyal medya hesaplarının, cep telefonu ve tabletlerinin şifrelerini bilin. Çocuklarınıza şifrelerini ebeveynleri dışında kimseyle paylaşmamaları gerektiğini öğretin. Şifrelerinizi art niyetli kişilerin ulaşabileceği mecralara kaydetmeyin.

Çocuklarınıza başkalarının cihazlarını kullanırken arama motorlarının ya da uygulamaların 'şifremi hatırla' sorusuna 'hayır' yanıtını vermeleri gerektiğini hatırlatın. Çocuklarınızın sizin bilgilerinizle alışveriş yapabileceği uygulamaları kullanmasını 'çocuk kilidi' özelliğini aktif hale getirme, mevzubahis hesaplarınızdan çıkış yapma gibi önlemlerle engelleyin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Serdar Aziz Burak Yılmaz Bülent Uygun Ali Tandoğan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Milli Eğitim Bakanı Selçuk "dijital ortamlarda şifre güvenliği" önerilerini ailelerle paylaştı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 14:10:51. #1.16#

title